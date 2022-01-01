На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук

Ващук Андрій Петрович, 1987 року народження.



Про це



"З великим сумом та жалем повідомляємо, що ворожа куля обірвала життя ще одного жителя нашої громади. Під містом Ізюм загинув житель Каменя-Каширського Ващук Андрій Петрович. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед всіма рідними та близькими загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що 7 травня на рідній землі зустрічатимуть загиблого солдата. Годину прибуття повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 травня 2022 року під містом Ізюм загинув житель Каменя-Каширського, 1987 року народження.Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади."З великим сумом та жалем повідомляємо, що ворожа куля обірвала життя ще одного жителя нашої громади. Під містом Ізюм загинув житель Каменя-Каширського Ващук Андрій Петрович. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед всіма рідними та близькими загиблого", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що 7 травня на рідній землі зустрічатимуть загиблого солдата. Годину прибуття повідомлять додатково.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію