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На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук

На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук
3 травня 2022 року під містом Ізюм загинув житель Каменя-Каширського Ващук Андрій Петрович, 1987 року народження.

Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.

"З великим сумом та жалем повідомляємо, що ворожа куля обірвала життя ще одного жителя нашої громади. Під містом Ізюм загинув житель Каменя-Каширського Ващук Андрій Петрович. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед всіма рідними та близькими загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що 7 травня на рідній землі зустрічатимуть загиблого солдата. Годину прибуття повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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