Вибила скло і вкрала цигарки: лучанку засудили на понад три роки

32-річна лучанка втрапила за ґрати на 3 роки і один місяць за крадіжку. Жінка розбила скло в дверях торгового павільйону на зупинці і вкрала цигарки та запальничку.Про це інформує Луцька окружна прокуратура.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив 32-річній жительці Луцька, визнаній винуватою у крадіжці, вчиненій із проникненням у приміщення (ч.3 ст. 185 КК України), покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.Судима раніше за побиття поліцейського нетвереза жінка уночі 4 березня 2022 року розбила скло в дверях торгового павільйону на зупинці громадського транспорту на проспекті Грушевського у Луцьку та викрала звідти цигарки й запальнички на суму понад 1100 грн.Цей злочин вона вчинила, перебуваючи на іспитовому терміні.За два дні до цього суд ухвалив рішення про позбавлення жінки батьківських прав на двох її дітей віком 9 та 2 роки.Надалі вона відбуватиме покарання за ґратами.