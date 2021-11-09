Вибила скло і вкрала цигарки: лучанку засудили на понад три роки

Вибила скло і вкрала цигарки: лучанку засудили на понад три роки
32-річна лучанка втрапила за ґрати на 3 роки і один місяць за крадіжку. Жінка розбила скло в дверях торгового павільйону на зупинці і вкрала цигарки та запальничку.

Про це інформує Луцька окружна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив 32-річній жительці Луцька, визнаній винуватою у крадіжці, вчиненій із проникненням у приміщення (ч.3 ст. 185 КК України), покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Судима раніше за побиття поліцейського нетвереза жінка уночі 4 березня 2022 року розбила скло в дверях торгового павільйону на зупинці громадського транспорту на проспекті Грушевського у Луцьку та викрала звідти цигарки й запальнички на суму понад 1100 грн.

Цей злочин вона вчинила, перебуваючи на іспитовому терміні.

За два дні до цього суд ухвалив рішення про позбавлення жінки батьківських прав на двох її дітей віком 9 та 2 роки.

Надалі вона відбуватиме покарання за ґратами.


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Теги: лучанка, крадіжка, суд
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