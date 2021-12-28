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Волинські капелани потребують коштів, аби перевозити загиблих бійців додому

Волинські капелани потребують коштів, аби перевозити загиблих бійців додому
На Волині військовому духовенству необхідні кошти, аби перевозити полеглих бійців додому.

Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.

За повідомленням головного військового капелана єпархії протоієрея Михайла Бучака, гроші потрібні для обслуговування автомашини, придбаної волонтеркою Тетяною Потоцькою-Євчук.

«Є нагальна потреба в коштах (пальне, дорога, обслуговування автомобіля тощо)», – написав панотець.

Номер картки «А-Банку» в гривнях – 4323387022297447 (Бучак Михайло Васильович).

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Теги: капелани, загиблі воїни, кошти, допомога
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