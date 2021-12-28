Волинські капелани потребують коштів, аби перевозити загиблих бійців додому
Сьогодні, 14:10
На Волині військовому духовенству необхідні кошти, аби перевозити полеглих бійців додому.
Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
За повідомленням головного військового капелана єпархії протоієрея Михайла Бучака, гроші потрібні для обслуговування автомашини, придбаної волонтеркою Тетяною Потоцькою-Євчук.
«Є нагальна потреба в коштах (пальне, дорога, обслуговування автомобіля тощо)», – написав панотець.
Номер картки «А-Банку» в гривнях – 4323387022297447 (Бучак Михайло Васильович).
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Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
За повідомленням головного військового капелана єпархії протоієрея Михайла Бучака, гроші потрібні для обслуговування автомашини, придбаної волонтеркою Тетяною Потоцькою-Євчук.
«Є нагальна потреба в коштах (пальне, дорога, обслуговування автомобіля тощо)», – написав панотець.
Номер картки «А-Банку» в гривнях – 4323387022297447 (Бучак Михайло Васильович).
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