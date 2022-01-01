На Волині 4 місяці розшукують зниклого пенсіонера

Ткачука Володимира Лук’яновича 6 травня 1951 року народження жителя села Грушів Володимир-Волинського району.



Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.







Раніше зникав вже неодноразово.



Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, колір волосся сивий.



Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:



- 050 48 45 307,

- 097 33 29 243,

- (0 33 44) 3-30-59,

- 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклого громадянина6 травня 1951 року народження жителя села Грушів Володимир-Волинського району.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині. Чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.Раніше зникав вже неодноразово.Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, колір волосся сивий.Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:- 050 48 45 307,- 097 33 29 243,- (0 33 44) 3-30-59,- 102.

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