На Волині 4 місяці розшукують зниклого пенсіонера
Сьогодні, 13:35
Поліція розшукує безвісти зниклого громадянина Ткачука Володимира Лук’яновича 6 травня 1951 року народження жителя села Грушів Володимир-Волинського району.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.
Раніше зникав вже неодноразово.
Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, колір волосся сивий.
Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:
- 050 48 45 307,
- 097 33 29 243,
- (0 33 44) 3-30-59,
- 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.
Раніше зникав вже неодноразово.
Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, колір волосся сивий.
Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:
- 050 48 45 307,
- 097 33 29 243,
- (0 33 44) 3-30-59,
- 102.
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