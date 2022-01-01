На Волині 4 місяці розшукують зниклого пенсіонера

На Волині 4 місяці розшукують зниклого пенсіонера
Поліція розшукує безвісти зниклого громадянина Ткачука Володимира Лук’яновича 6 травня 1951 року народження жителя села Грушів Володимир-Волинського району.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.

Раніше зникав вже неодноразово.

Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, колір волосся сивий.

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:

- 050 48 45 307,
- 097 33 29 243,
- (0 33 44) 3-30-59,
- 102.

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Теги: пенсіонер, розшук, Волинь, Володимир Ткачук
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