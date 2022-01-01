На Волині судитимуть трьох водіїв автобусів, які вивозили за кордон військовозобов'язаних чоловіків

Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти в кримінальних провадженнях про вчинення трьома водіями автобусів, які здійснюють міжнародні перевезення, незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.1 ст. 332 КК України).Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Волиняни визнали себе винуватими у тому, що в березні 2022 року намагалися перевезти через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків, видавши їх за других водіїв автобусів.При цьому жоден із таких «водіїв» не мав посвідчення категорії «D» та, відповідно, права керувати таким транспортним засобом.Один із обвинувачених таким чином намагався вивезти за кордон свого 28-річного сина.Наміри усіх трьох водіїв були викриті прикордонниками на пункті пропуску «Устилуг-Зосін» - і невдовзі вони постануть перед судом.