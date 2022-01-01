Росія почала активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області
Сьогодні, 13:22
Російська армія почала активно застосувати ракетні та авіаудари по Запорізькій області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів, також стріляє з артилерії.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв, передають у ЗОВА.
"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - інформують в ОВА.
Зазначають, що сьогодні, близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносить ракетні та авіаудари.
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Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв, передають у ЗОВА.
"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - інформують в ОВА.
Зазначають, що сьогодні, близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносить ракетні та авіаудари.
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