Росія почала активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області





Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв, передають у



"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - інформують в ОВА.



Зазначають, що сьогодні, близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносить ракетні та авіаудари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія почала активно застосувати ракетні та авіаудари по Запорізькій області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів, також стріляє з артилерії.Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ, передають у ЗОВА "Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - інформують в ОВА.Зазначають, що сьогодні, близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносить ракетні та авіаудари.

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