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Росія почала активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області

Росія почала активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області
Російська армія почала активно застосувати ракетні та авіаудари по Запорізькій області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів, також стріляє з артилерії.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв, передають у ЗОВА.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - інформують в ОВА.

Зазначають, що сьогодні, близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносить ракетні та авіаудари.

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Теги: Запоріжжя, Росія, армія, удари, війна
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