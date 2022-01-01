Ситуація з пальним покращиться із середини травня, – Герус





Про це Андрій Герус під час брифінгу в Ukraine Media Center.



За його словами, нинішня ситуація зумовлена кількома факторами.



Насамперед, зупинкою Кременчуцького нафтопереробного заводу через ракетні обстріли російських окупантів. Кременчуцький НПЗ є найбільшим підприємством з виробництва нафтопродуктів в Україні.



«Крім того, Росія здійснювала ракетні удари по нафтобазам, внаслідок чого було знищено або пошкоджено близько 15 об’єктів, що спричиняє труднощі із зберіганням та постачанням палива», – зауважив народний депутат», – зауважив народний депутат.



Також на ситуацію вплинула переорієнтація ринку на поставки із країн Західної Європи замість поставок із росії та Білорусі.



«Наразі виникають логістичні труднощі через блокування українських морських портів та нестачу бензовозів та цистерн для поставок пального в Україну. Очікується, що найближчим часом відбудеться переформатування ринку і поставки пального з країн Європи будуть більш ритмічні», – сказав він.



Андрій Герус додав, що кількість пального, яке було в Україні три тижні тому, й кількість пального, яке є станом на сьогодні, не змінилася.



«Змінилася кількість автомобілістів, які хочуть негайно купити пальне. Оскільки в Україну йдуть законтрактовані поставки пального, очікується, що ситуація з пальним покращиться із середини травня», – підсумував політик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація із дефіцитом пального покращиться вже із середини травня.Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послугпід час брифінгу в Ukraine Media Center.За його словами, нинішня ситуація зумовлена кількома факторами.Насамперед, зупинкою Кременчуцького нафтопереробного заводу через ракетні обстріли російських окупантів. Кременчуцький НПЗ є найбільшим підприємством з виробництва нафтопродуктів в Україні.«Крім того, Росія здійснювала ракетні удари по нафтобазам, внаслідок чого було знищено або пошкоджено близько 15 об’єктів, що спричиняє труднощі із зберіганням та постачанням палива», – зауважив народний депутат», – зауважив народний депутат.Також на ситуацію вплинула переорієнтація ринку на поставки із країн Західної Європи замість поставок із росії та Білорусі.«Наразі виникають логістичні труднощі через блокування українських морських портів та нестачу бензовозів та цистерн для поставок пального в Україну. Очікується, що найближчим часом відбудеться переформатування ринку і поставки пального з країн Європи будуть більш ритмічні», – сказав він.Андрій Герус додав, що кількість пального, яке було в Україні три тижні тому, й кількість пального, яке є станом на сьогодні, не змінилася.«Змінилася кількість автомобілістів, які хочуть негайно купити пальне. Оскільки в Україну йдуть законтрактовані поставки пального, очікується, що ситуація з пальним покращиться із середини травня», – підсумував політик.

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