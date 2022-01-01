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Можуть бути вибухи і постріли: у прикордонній громаді на Волині відбудуться військові навчання

Можуть бути вибухи і постріли: у прикордонній громаді на Волині відбудуться військові навчання
Сьогодні, 6 травня, на території Любешівської громади, а саме Заприп'ятської зони, проведуть військові навчання.

Про це у Фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

Він додав, що станом на 10:00 сьогодні на кордоні спокійно. Критична інфраструктура працює.

Через навчання будуть чутні звуки пострілів або потужні вибухи.

"Не панікуйте та зберігайте спокій", - просить Кух.

Зображення ілюстративне

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Теги: Волинь, військові навчання
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