У Луцьку внук пограбував квартиру своєї бабусі

У Луцьку внук пограбував квартиру своєї бабусі
65-річна лучанка із заявою про крадіжку до поліції звернулася учора, 5 травня. Жінка повідомила, що з її квартири зникли ювелірні вироби. Загальна сума викрадених прикрас – 40 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Співробітники сектору протидії домашнього насилля спільно з оперативниками встановили, що до вчинення крадіжки причетний 26-річний лучанин, внук заявниці. Викрадені речі зловмисник здав у ломбард.

За вчинення крадіжки у умовах воєнного стану йому загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, пограбування, квартира
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