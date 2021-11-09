У Луцьку внук пограбував квартиру своєї бабусі
Сьогодні, 12:05
65-річна лучанка із заявою про крадіжку до поліції звернулася учора, 5 травня. Жінка повідомила, що з її квартири зникли ювелірні вироби. Загальна сума викрадених прикрас – 40 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники сектору протидії домашнього насилля спільно з оперативниками встановили, що до вчинення крадіжки причетний 26-річний лучанин, внук заявниці. Викрадені речі зловмисник здав у ломбард.
За вчинення крадіжки у умовах воєнного стану йому загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники сектору протидії домашнього насилля спільно з оперативниками встановили, що до вчинення крадіжки причетний 26-річний лучанин, внук заявниці. Викрадені речі зловмисник здав у ломбард.
За вчинення крадіжки у умовах воєнного стану йому загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
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