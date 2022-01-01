«Бойцы песок сиплют в топливную систему в танки, чтобы не идти в атаку», – перехоплена розмова окупантів СБУ





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Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля.



Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.



«Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.



Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські солдати придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні.Про це повідомляє СБУ Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля.Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.«Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.

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