Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч

Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч
Учора, 5 травня, до поліції звернувся 20-річний житель Київської області. Чоловік повідомив, що його ошукали на понад 17 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Заявник перерахував гроші аферисту на доставку автомобіля з-за кордону. Однак транспортного засобу так і не отримав. Гроші йому також не повернули.

Співробітники управління карного розшуку у співпраці із ковельськими оперативниками встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 20-річний житель селища Турійськ.

Також у Луцькому районі на шахрайстві також попався 33-річний киянин. Чоловік через службу доставки замовив дороговартісний електроприбор на суму у понад 11 тис. грн. Під час огляду посилки зловмисник замінив його на свій неробочий прилад та відмовився від отримання вантажу.

Нині чоловік дає свідчення правоохоронцям.

Санкція ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, саме так поліція кваліфікувала дії зловмисників, передбачає покарання у виді штрафу, громадських чи виправних робіт, або до трьох років обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шахраї, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський перевізник 2 місяці нелегально возив гуманітарну допомогу через «Ягодин»
Сьогодні, 11:26
Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч
Сьогодні, 11:23
На Одещині збили російську ракету
Сьогодні, 10:49
У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України
Сьогодні, 10:39
Ніч у регіонах: на Донеччині – бої по всьому фронту, в окупованих селах Херсонщини – критична ситуація
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
На Волині продають дрова-привиди На Волині продають дрова-привиди
26 грудень, 2021, 16:45
На Волині шахраї видурили у далекобійника з Київщини майже 9 тисяч На Волині шахраї видурили у далекобійника з Київщини майже 9 тисяч
27 червень, 2021, 11:57
Псевдобанкіри ошукали волинянку Псевдобанкіри ошукали волинянку
14 травень, 2021, 22:36
Шахраї «кинули» волинянина майже на 140 000 гривень Шахраї «кинули» волинянина майже на 140 000 гривень
16 березень, 2021, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський перевізник 2 місяці нелегально возив гуманітарну допомогу через «Ягодин»
Сьогодні, 11:26
 0
Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч
Сьогодні, 11:23
 0
На Одещині збили російську ракету
Сьогодні, 10:49
 0
У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України
Сьогодні, 10:39
 0
Ніч у регіонах: на Донеччині – бої по всьому фронту, в окупованих селах Херсонщини – критична ситуація
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8