Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч

Учора, 5 травня, до поліції звернувся 20-річний житель Київської області. Чоловік повідомив, що його ошукали на понад 17 тис. грн.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Заявник перерахував гроші аферисту на доставку автомобіля з-за кордону. Однак транспортного засобу так і не отримав. Гроші йому також не повернули.Співробітники управління карного розшуку у співпраці із ковельськими оперативниками встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 20-річний житель селища Турійськ.Також у Луцькому районі на шахрайстві також попався 33-річний киянин. Чоловік через службу доставки замовив дороговартісний електроприбор на суму у понад 11 тис. грн. Під час огляду посилки зловмисник замінив його на свій неробочий прилад та відмовився від отримання вантажу.Нині чоловік дає свідчення правоохоронцям.Санкція ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, саме так поліція кваліфікувала дії зловмисників, передбачає покарання у виді штрафу, громадських чи виправних робіт, або до трьох років обмеження волі.