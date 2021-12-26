Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч
Сьогодні, 11:23
Учора, 5 травня, до поліції звернувся 20-річний житель Київської області. Чоловік повідомив, що його ошукали на понад 17 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Заявник перерахував гроші аферисту на доставку автомобіля з-за кордону. Однак транспортного засобу так і не отримав. Гроші йому також не повернули.
Співробітники управління карного розшуку у співпраці із ковельськими оперативниками встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 20-річний житель селища Турійськ.
Також у Луцькому районі на шахрайстві також попався 33-річний киянин. Чоловік через службу доставки замовив дороговартісний електроприбор на суму у понад 11 тис. грн. Під час огляду посилки зловмисник замінив його на свій неробочий прилад та відмовився від отримання вантажу.
Нині чоловік дає свідчення правоохоронцям.
Санкція ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, саме так поліція кваліфікувала дії зловмисників, передбачає покарання у виді штрафу, громадських чи виправних робіт, або до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Заявник перерахував гроші аферисту на доставку автомобіля з-за кордону. Однак транспортного засобу так і не отримав. Гроші йому також не повернули.
Співробітники управління карного розшуку у співпраці із ковельськими оперативниками встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 20-річний житель селища Турійськ.
Також у Луцькому районі на шахрайстві також попався 33-річний киянин. Чоловік через службу доставки замовив дороговартісний електроприбор на суму у понад 11 тис. грн. Під час огляду посилки зловмисник замінив його на свій неробочий прилад та відмовився від отримання вантажу.
Нині чоловік дає свідчення правоохоронцям.
Санкція ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, саме так поліція кваліфікувала дії зловмисників, передбачає покарання у виді штрафу, громадських чи виправних робіт, або до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перерахував гроші на доставку автомобіля з-за кордону: 20-річний волинянин ошукав киянина на 17 тисяч
Сьогодні, 11:23
На Одещині збили російську ракету
Сьогодні, 10:49
У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України
Сьогодні, 10:39
Ніч у регіонах: на Донеччині – бої по всьому фронту, в окупованих селах Херсонщини – критична ситуація
Сьогодні, 10:05
Медіа