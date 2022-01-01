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У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України

У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України
На порталі Міноборони Росії з'явилася інформація про те, що в Україні "націоналісти" нібито щось замишляють за допомогою об'єктів своєї ж інфраструктури.

Про це повідомляє УНІАН.

Як вже не раз було доведено, саме таким чином Росія наперед виправдовує свої військові атаки.

Так, на порталі рашисти перерахували об'єкти в містах України, де їм "ввижається" військова техніка на об'єктах цивільної інфраструктури.

Зокрема, за даними окупантів:

в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;

у Слов'янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;

в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;

у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".

Дана інформація окупантів не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об'єкти мирної інфраструктури в містах України можуть стати ціллю нових атак рашистів найближчим часом.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради громадянам України на 8-9 травня - саме в ці дні існує велика загроза атак військ РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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