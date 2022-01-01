У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України





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Як вже не раз було доведено, саме таким чином Росія наперед виправдовує свої військові атаки.



Так, на порталі рашисти перерахували об'єкти в містах України, де їм "ввижається" військова техніка на об'єктах цивільної інфраструктури.



Зокрема, за даними окупантів:



в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;



у Слов'янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;



в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;



у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".



Дана інформація окупантів не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об'єкти мирної інфраструктури в містах України можуть стати ціллю нових атак рашистів найближчим часом.



Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради громадянам України на 8-9 травня - саме в ці дні існує велика загроза атак військ РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На порталі Міноборони Росії з'явилася інформація про те, що в Україні "націоналісти" нібито щось замишляють за допомогою об'єктів своєї ж інфраструктури.Про це повідомляє УНІАН Як вже не раз було доведено, саме таким чином Росія наперед виправдовує свої військові атаки.Так, на порталі рашисти перерахували об'єкти в містах України, де їм "ввижається" військова техніка на об'єктах цивільної інфраструктури.Зокрема, за даними окупантів:в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;у Слов'янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".Дана інформація окупантів не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об'єкти мирної інфраструктури в містах України можуть стати ціллю нових атак рашистів найближчим часом.Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради громадянам України на 8-9 травня - саме в ці дні існує велика загроза атак військ РФ.

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