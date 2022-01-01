У Міноборони РФ «анонсували» нові удари по містах України
Сьогодні, 10:39
На порталі Міноборони Росії з'явилася інформація про те, що в Україні "націоналісти" нібито щось замишляють за допомогою об'єктів своєї ж інфраструктури.
Про це повідомляє УНІАН.
Як вже не раз було доведено, саме таким чином Росія наперед виправдовує свої військові атаки.
Так, на порталі рашисти перерахували об'єкти в містах України, де їм "ввижається" військова техніка на об'єктах цивільної інфраструктури.
Зокрема, за даними окупантів:
в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;
у Слов'янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;
в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;
у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".
Дана інформація окупантів не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об'єкти мирної інфраструктури в містах України можуть стати ціллю нових атак рашистів найближчим часом.
Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради громадянам України на 8-9 травня - саме в ці дні існує велика загроза атак військ РФ.
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Про це повідомляє УНІАН.
Як вже не раз було доведено, саме таким чином Росія наперед виправдовує свої військові атаки.
Так, на порталі рашисти перерахували об'єкти в містах України, де їм "ввижається" військова техніка на об'єктах цивільної інфраструктури.
Зокрема, за даними окупантів:
в Харкові на території міської клінічної лікарні № 8 нібито розміщені артилерійські установки і обладнаний склад боєприпасів;
у Слов'янську на території залізничної лікарні по вул. Малогородецька нібито розміщена важка військова техніка, а в будівлі "обладнаний" якийсь опорний пункт зі складом боєприпасів;
в Одесі у будівлі обласної клінічної лікарні по вул. Академіка Заболотного нібито обладнаний командний пункт ЗСУ, а на прилеглій території "розміщена" бронетехніка, артилерія і РСЗВ;
у Лисичанську на території дитячої лікарні нібито обладнаний опорний пункт "бойовиків націоналістичного батальйону".
Дана інформація окупантів не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об'єкти мирної інфраструктури в містах України можуть стати ціллю нових атак рашистів найближчим часом.
Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради громадянам України на 8-9 травня - саме в ці дні існує велика загроза атак військ РФ.
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