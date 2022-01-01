Двоє волинян «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро

Двом волинянам, які «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро, повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокуратури Волинської області двом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою закінченого замаху на шахрайство у великих розмірах, підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України).У квітні 2022 року чоловіки, дізнавшись, що їхній знайомий хоче уникнути мобілізації, запевнили його, що можуть вирішити питання щодо отримання довідки військово-лікарської комісії про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ та подальшого безперешкодного виїзду за кордон у період воєнного стану.Свої послуги ошуканці оцінили у 15 тисяч євро, запевнивши, що ці кошти необхідні для передачі посадовцям лікарняних установ і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Згодом чоловіки надали «замовнику» обіцяні документи (насправді – підроблені) й одержали від нього оплату – 13200 доларів США, яку мали намір використати на власний розсуд, проте не встигли, бо були викриті правоохоронцями.Триває досудове розслідування.