Двоє волинян «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро

Двоє волинян «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро
Двом волинянам, які «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро, повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокуратури Волинської області двом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою закінченого замаху на шахрайство у великих розмірах, підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України).

У квітні 2022 року чоловіки, дізнавшись, що їхній знайомий хоче уникнути мобілізації, запевнили його, що можуть вирішити питання щодо отримання довідки військово-лікарської комісії про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ та подальшого безперешкодного виїзду за кордон у період воєнного стану.

Свої послуги ошуканці оцінили у 15 тисяч євро, запевнивши, що ці кошти необхідні для передачі посадовцям лікарняних установ і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згодом чоловіки надали «замовнику» обіцяні документи (насправді – підроблені) й одержали від нього оплату – 13200 доларів США, яку мали намір використати на власний розсуд, проте не встигли, бо були викриті правоохоронцями.

Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, мобілізація, прокуратура
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