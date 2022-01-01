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Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей

Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
З Маріуполя та «Азовсталі» вдалося вивезти ще 500 цивільних.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.

Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", - йдеться в його повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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