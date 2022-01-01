Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей





Про це Андрій Єрмак.



"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.



Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", - йдеться в його повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Маріуполя та «Азовсталі» вдалося вивезти ще 500 цивільних.Про це повідомив голова ОП"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", - йдеться в його повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію