Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
З Маріуполя та «Азовсталі» вдалося вивезти ще 500 цивільних.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.
Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", - йдеться в його повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.
Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", - йдеться в його повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У війні за вільну Україну загинув воїн з Волині Сергій Нікітін
05 травень, 23:02
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль
Сьогодні, 08:57
У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб
Сьогодні, 08:46
Медіа