 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні, – Пентагон

Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні, – Пентагон
У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь планує безпосередньо брати участь у війні в Україні.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише Українська правда.

"Ми не простежуємо ознак того, що вони (білоруські війська – Ред.) планують безпосередньо брати участь у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після розмови білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна в білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення. Склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб
Сьогодні, 08:46
На 9 травня Путін може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій України – МВС
05 травень, 23:30
У війні за вільну Україну загинув воїн з Волині Сергій Нікітін
05 травень, 23:02
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро
Сьогодні, 09:45
Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні, – Пентагон
Сьогодні, 09:30
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль
Сьогодні, 08:57
У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб
Сьогодні, 08:46
Росія намагається наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках – Генштаб Росія намагається наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках – Генштаб
05 травень, 18:57
Росія націлена на Одесу, Херсон і Маріуполь, щоб контролювати доступ до Чорного моря, — британська розвідка Росія націлена на Одесу, Херсон і Маріуполь, щоб контролювати доступ до Чорного моря, — британська розвідка
05 травень, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян «продавали» звільнення від мобілізації за 15 тисяч євро
Сьогодні, 09:45
 0
Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні, – Пентагон
Сьогодні, 09:30
 0
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
 0
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль
Сьогодні, 08:57
 0
У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8