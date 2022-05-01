Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні, – Пентагон





Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише



"Ми не простежуємо ознак того, що вони (білоруські війська – Ред.) планують безпосередньо брати участь у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що після розмови білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна в білоруських Збройних силах почалась раптова

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь планує безпосередньо брати участь у війні в Україні.Про це повідомив речник Пентагону, пише Українська правда "Ми не простежуємо ознак того, що вони (білоруські війська – Ред.) планують безпосередньо брати участь у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що після розмови білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна в білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення. Склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

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