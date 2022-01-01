У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль

Вчора ввечері, 5 травня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутка та автомобіль.Про цеповідомили очевидці.Патрульні, які прибули на місце ДТП, встановили, що водій Ауді А6 при виїзді на головну дорогу не виконав вимогу дорожнього знаку. 2.1 "Дати дорогу", прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.Внаслідок цього відбулося зіткнення з маршрутним транспортним засобом БАЗ. Про це повідомиВ автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.Під час спілкування з водієм Ауді, в нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від проходження огляду.Також не мав при собі та не пред'явив поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.У результаті на винуватця склали адміністративні метеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП, ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 126 КУпАП.Автомобіль доставили на спецмайданчик.