У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль
Сьогодні, 08:57
Вчора ввечері, 5 травня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися маршрутка та автомобіль.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Патрульні, які прибули на місце ДТП, встановили, що водій Ауді А6 при виїзді на головну дорогу не виконав вимогу дорожнього знаку. 2.1 "Дати дорогу", прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Внаслідок цього відбулося зіткнення з маршрутним транспортним засобом БАЗ. Про це повідоми
В автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
Під час спілкування з водієм Ауді, в нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від проходження огляду.
Також не мав при собі та не пред'явив поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
У результаті на винуватця склали адміністративні метеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП, ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 126 КУпАП.
Автомобіль доставили на спецмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Патрульні, які прибули на місце ДТП, встановили, що водій Ауді А6 при виїзді на головну дорогу не виконав вимогу дорожнього знаку. 2.1 "Дати дорогу", прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Внаслідок цього відбулося зіткнення з маршрутним транспортним засобом БАЗ. Про це повідоми
В автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
Під час спілкування з водієм Ауді, в нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від проходження огляду.
Також не мав при собі та не пред'явив поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
У результаті на винуватця склали адміністративні метеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП, ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 126 КУпАП.
Автомобіль доставили на спецмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Сьогодні, 09:21
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль
Сьогодні, 08:57
У підрозділах Збройних сил Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування, – Генштаб
Сьогодні, 08:46
Медіа