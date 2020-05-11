Вже сьогодні відкриють тюльпанове поле на Волині: як доїхати і скільки коштує

Вже сьогодні відкриють тюльпанове поле на Волині: як доїхати і скільки коштує
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, буде відкритим для відвідувачів з 6 до 15 травня в рамках вже традиційного дійства «Волинська Голландія».

Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.

Гостей чекають:

- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин
- Атракціони, розваги для дітей
- Зона фудкорту
- Музичний супровід
- Козотерапія
- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.
- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»

Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.

Вартість квитка становить:

- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років

Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.

«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей перед локацією встановлені дороговкази.

Стежте за вказівниками і повертайте дорогою в село Линівка.
(вказівники розміщені як зі сторони Луцька, так і Ковеля).

Якщо прямуєте з Луцька, то поворот перед річкою Стохід. Далі є велика парковка, де вистачить місця всім гостям.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тюльпани, поле, Голландія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вже сьогодні відкриють тюльпанове поле на Волині: як доїхати і скільки коштує
Сьогодні, 08:00
До Луцька переїхав столичний луна-парк. ВІДЕО
Сьогодні, 07:16
У Луцьку прооперували воїна, в якого внаслідок поранення зрослася кістка зі зміщенням
Сьогодні, 06:00
Які ліки мають бути в домашній аптечці
Сьогодні, 04:24
ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів «Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів
01 травень, 10:11
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 травень, 2020, 14:38
Тюльпанове поле на Волині показали з висоти. ВІДЕО Тюльпанове поле на Волині показали з висоти. ВІДЕО
03 травень, 2019, 16:26
«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка «Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
03 травень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вже сьогодні відкриють тюльпанове поле на Волині: як доїхати і скільки коштує
Сьогодні, 08:00
 0
До Луцька переїхав столичний луна-парк. ВІДЕО
Сьогодні, 07:16
 0
У Луцьку прооперували воїна, в якого внаслідок поранення зрослася кістка зі зміщенням
Сьогодні, 06:00
 0
Які ліки мають бути в домашній аптечці
Сьогодні, 04:24
 0
ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої
Сьогодні, 02:15
 0
Медіа
відео
1/8