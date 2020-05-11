Вже сьогодні відкриють тюльпанове поле на Волині: як доїхати і скільки коштує

Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, буде відкритим для відвідувачів з 6 до 15 травня в рамках вже традиційного дійства «Волинська Голландія».Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.Гостей чекають:- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин- Атракціони, розваги для дітей- Зона фудкорту- Музичний супровід- Козотерапія- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.Вартість квитка становить:- 80 гривень для дорослих- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 роківПотрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей перед локацією встановлені дороговкази.Стежте за вказівниками і повертайте дорогою в село Линівка.(вказівники розміщені як зі сторони Луцька, так і Ковеля).Якщо прямуєте з Луцька, то поворот перед річкою Стохід. Далі є велика парковка, де вистачить місця всім гостям.