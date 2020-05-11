Вже сьогодні відкриють тюльпанове поле на Волині: як доїхати і скільки коштує
Сьогодні, 08:00
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, буде відкритим для відвідувачів з 6 до 15 травня в рамках вже традиційного дійства «Волинська Голландія».
Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.
Гостей чекають:
- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин
- Атракціони, розваги для дітей
- Зона фудкорту
- Музичний супровід
- Козотерапія
- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.
- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»
Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.
Вартість квитка становить:
- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років
Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.
«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей перед локацією встановлені дороговкази.
Стежте за вказівниками і повертайте дорогою в село Линівка.
(вказівники розміщені як зі сторони Луцька, так і Ковеля).
Якщо прямуєте з Луцька, то поворот перед річкою Стохід. Далі є велика парковка, де вистачить місця всім гостям.
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Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.
Гостей чекають:
- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин
- Атракціони, розваги для дітей
- Зона фудкорту
- Музичний супровід
- Козотерапія
- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.
- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»
Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.
Вартість квитка становить:
- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років
Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.
«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей перед локацією встановлені дороговкази.
Стежте за вказівниками і повертайте дорогою в село Линівка.
(вказівники розміщені як зі сторони Луцька, так і Ковеля).
Якщо прямуєте з Луцька, то поворот перед річкою Стохід. Далі є велика парковка, де вистачить місця всім гостям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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