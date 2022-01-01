До Луцька переїхав столичний луна-парк. ВІДЕО
Сьогодні, 07:16
До Луцька переїхав луна-парк із Києва.
Перші атракціони луна-парку зі столиці вже почали встановлювати у Центральному парку імені Лесі України, повідомляє «Конкурент»
Місце розташування – незмінне: київські гойдалки розміщують біля атракціонів, які раніше були у парку.
«У місто переїхав луна-парк. Він фактично вже почав працювати. Є уявлення про довгу та тісну співпрацю. Ті атракціони, які лучани зараз бачать в парку – це не остаточна кількість. Протягом тижня будуть довезені ще кілька десятків, тому в парку буде створена така комфортна зона відпочинку, де діти лучан отримають максимум позитивних емоцій», – розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.
Детальніше про роботу луна-парку та того, як Луцьк активно допомагає іншим підприємствам, які були вимушені покинути свої міста й переїхати до обласного центру Волині, – в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
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Перші атракціони луна-парку зі столиці вже почали встановлювати у Центральному парку імені Лесі України, повідомляє «Конкурент»
Місце розташування – незмінне: київські гойдалки розміщують біля атракціонів, які раніше були у парку.
«У місто переїхав луна-парк. Він фактично вже почав працювати. Є уявлення про довгу та тісну співпрацю. Ті атракціони, які лучани зараз бачать в парку – це не остаточна кількість. Протягом тижня будуть довезені ще кілька десятків, тому в парку буде створена така комфортна зона відпочинку, де діти лучан отримають максимум позитивних емоцій», – розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.
Детальніше про роботу луна-парку та того, як Луцьк активно допомагає іншим підприємствам, які були вимушені покинути свої міста й переїхати до обласного центру Волині, – в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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