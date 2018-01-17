Які ліки мають бути в домашній аптечці

Удома має бути запас ліків та медичних виробів на випадок непередбачуваної ситуації зі здоров’ям.У Національній службі здоров'я України розповіли, як укомплектувати домашню аптечку, щоб там було все необхідне й водночас нічого зайвого.Базова аптечка має містити:- пластирі різних форм та розмірів;- великі, середні та малі стерильні бинти;- мінімум два стерильні пластирі для очей;- трикутні пов’язки;- крепові бинти (для фіксації пов’язок);- безпечні шпильки;- одноразові стерильні рукавички;- пінцет;- ножиці;- неспиртові серветки;- пластир у рулоні;- термометр (бажано електронний);- крем від висипань, наприклад, гідрокортизон або календула;- крем або спрей для загоєння укусів комах;- антисептичний крем;- знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);- антигістамінний крем або таблетки;- дистильована вода для промивання ран;- краплі для промивання очей.Якщо у вас є хронічне захворювання (гіпертонія, діабет тощо), до аптечки автоматично додаються ваші регулярні ліки, рецептурні або ні. Треба мати запас таких ліків щонайменше на тиждень.Людям із серцево-судинними захворюваннями та ризиком серцевого нападу слід мати в аптечці аспірин та нітрогліцерин, якщо вони рекомендовані лікарем.Якщо людина схильна до розладів травлення, то варто додати сорбенти, послаблюючі та засоби від діареї.Остаточний склад аптечки залежить від індивідуальних особливостей і стану здоров’я.Складіть список усіх ваших ліків та зберігайте його в аптечці разом з інструкціями. Можна виписати термін придатності кожної упаковки, щоб мати його перед очима та вчасно замінювати препарати.