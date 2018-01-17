Які ліки мають бути в домашній аптечці
Сьогодні, 04:24
Удома має бути запас ліків та медичних виробів на випадок непередбачуваної ситуації зі здоров’ям.
У Національній службі здоров'я України розповіли, як укомплектувати домашню аптечку, щоб там було все необхідне й водночас нічого зайвого.
Базова аптечка має містити:
- пластирі різних форм та розмірів;
- великі, середні та малі стерильні бинти;
- мінімум два стерильні пластирі для очей;
- трикутні пов’язки;
- крепові бинти (для фіксації пов’язок);
- безпечні шпильки;
- одноразові стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- пластир у рулоні;
- термометр (бажано електронний);
- крем від висипань, наприклад, гідрокортизон або календула;
- крем або спрей для загоєння укусів комах;
- антисептичний крем;
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);
- антигістамінний крем або таблетки;
- дистильована вода для промивання ран;
- краплі для промивання очей.
Якщо у вас є хронічне захворювання (гіпертонія, діабет тощо), до аптечки автоматично додаються ваші регулярні ліки, рецептурні або ні. Треба мати запас таких ліків щонайменше на тиждень.
Людям із серцево-судинними захворюваннями та ризиком серцевого нападу слід мати в аптечці аспірин та нітрогліцерин, якщо вони рекомендовані лікарем.
Якщо людина схильна до розладів травлення, то варто додати сорбенти, послаблюючі та засоби від діареї.
Остаточний склад аптечки залежить від індивідуальних особливостей і стану здоров’я.
Складіть список усіх ваших ліків та зберігайте його в аптечці разом з інструкціями. Можна виписати термін придатності кожної упаковки, щоб мати його перед очима та вчасно замінювати препарати.
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У Національній службі здоров'я України розповіли, як укомплектувати домашню аптечку, щоб там було все необхідне й водночас нічого зайвого.
Базова аптечка має містити:
- пластирі різних форм та розмірів;
- великі, середні та малі стерильні бинти;
- мінімум два стерильні пластирі для очей;
- трикутні пов’язки;
- крепові бинти (для фіксації пов’язок);
- безпечні шпильки;
- одноразові стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- пластир у рулоні;
- термометр (бажано електронний);
- крем від висипань, наприклад, гідрокортизон або календула;
- крем або спрей для загоєння укусів комах;
- антисептичний крем;
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);
- антигістамінний крем або таблетки;
- дистильована вода для промивання ран;
- краплі для промивання очей.
Якщо у вас є хронічне захворювання (гіпертонія, діабет тощо), до аптечки автоматично додаються ваші регулярні ліки, рецептурні або ні. Треба мати запас таких ліків щонайменше на тиждень.
Людям із серцево-судинними захворюваннями та ризиком серцевого нападу слід мати в аптечці аспірин та нітрогліцерин, якщо вони рекомендовані лікарем.
Якщо людина схильна до розладів травлення, то варто додати сорбенти, послаблюючі та засоби від діареї.
Остаточний склад аптечки залежить від індивідуальних особливостей і стану здоров’я.
Складіть список усіх ваших ліків та зберігайте його в аптечці разом з інструкціями. Можна виписати термін придатності кожної упаковки, щоб мати його перед очима та вчасно замінювати препарати.
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