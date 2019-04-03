Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату

Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Учора, 5 травня, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдво-Богородичного храму сіл Вербичне та Туличів Ковельського (колишнього Турійського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.

Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив прохання.

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Теги: церква, парафія, ПЦУ
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