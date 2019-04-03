Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату

Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдво-Богородичного храму сіл Вербичне та Туличів Ковельського (колишнього Турійського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.



Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 5 травня, Преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдво-Богородичного храму сіл Вербичне та Туличів Ковельського (колишнього Турійського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив прохання.

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