На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя
Сьогодні, 00:15
Віцепрем’єр Ірина Верещук анонсує евакуацію з Маріуполя у п’ятницю 6 травня.
Про це Верещук повідомила у Telegram.
"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - написала посадовиця.
Зауважимо, що 5 травня ввечері генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.
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Про це Верещук повідомила у Telegram.
"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - написала посадовиця.
Зауважимо, що 5 травня ввечері генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Подбайте про поранених солдат, які в муках помирають на «Азовсталі», – захисники Маріуполя звернулися до Зеленського
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