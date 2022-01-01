На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя

Ірина Верещук анонсує евакуацію з Маріуполя у п’ятницю 6 травня.



Про це Верещук повідомила у Telegram.



"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - написала посадовиця.



Зауважимо, що 5 травня ввечері генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віцепрем’єранонсує евакуацію з Маріуполя у п’ятницю 6 травня.Про це Верещук повідомила у Telegram."Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - написала посадовиця.Зауважимо, що 5 травня ввечері генеральний секретар ООНзаявив, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.

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