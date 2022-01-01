На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя

На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя
Віцепрем’єр Ірина Верещук анонсує евакуацію з Маріуполя у п’ятницю 6 травня.

Про це Верещук повідомила у Telegram.

"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - написала посадовиця.

Зауважимо, що 5 травня ввечері генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі розпочали третій етап евакуації цивільних осіб.

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Теги: Маріуполь, евакуація, Ірина Верещук
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