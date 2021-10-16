6 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують колишній начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації, волинський журналістта колишній начальник департаменту ЖКГ Луцької міськрадиВітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.6 травня святкують день святого Георгія Побідоносця. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.