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У війні за вільну Україну загинув воїн з Волині Сергій Нікітін

У війні за вільну Україну загинув воїн з Волині Сергій Нікітін
У війні з Росією загинув житель Люблинецької громади Ковельського району Сергій Нікітін 1980 року народження.

Про це повідомила голова громади Наталія Сіховська у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо щирі співчуття дружині, синам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні голови громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Герої не вмирають!

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Теги: Сергій Нікітін, Люблинець, загибель, війна
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