У війні за вільну Україну загинув воїн з Волині Сергій Нікітін

Сергій Нікітін 1980 року народження.



Про це повідомила голова громади Наталія Сіховська у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо щирі співчуття дружині, синам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні голови громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув житель Люблинецької громади Ковельського району1980 року народження.Про це повідомила голова громадиу фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо щирі співчуття дружині, синам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні голови громади.

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