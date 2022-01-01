У війні за вільну Україну загинув воїн з Волині Сергій Нікітін
Сьогодні, 23:02
У війні з Росією загинув житель Люблинецької громади Ковельського району Сергій Нікітін 1980 року народження.
Про це повідомила голова громади Наталія Сіховська у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо щирі співчуття дружині, синам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні голови громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Герої не вмирають!
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Про це повідомила голова громади Наталія Сіховська у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо щирі співчуття дружині, синам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні голови громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Герої не вмирають!
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