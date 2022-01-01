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Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ

Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ
Місяць тому 11-річний Максим із Покровська вразив українців своїми оголошеннями – він шукав у Чернівцях роботу за скромну плату, щоб допомагати армії.

За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.

Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу.

Історією юного волонтера поділилася Національна поліція Чернівецької області.

Через війну Максим разом з мамою Оленою та старшим братом був змушений переїхати з рідної Донеччини у Чернівці.

Однак навіть на відстані від фронту хлопчик хотів бути корисним для армії, тому допомагав людям по господарству за символічну суму.

Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ


За останній місяць хлопець виносив сміття, приносив питну воду, вигулював тварин та ходив за покупками.

Але серед замовлень були й більш романтичні пропозиції.

"Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене, щоб я купив квіти і привіз його дружині.

Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї", – розповідає Максим.

Ще місяць тому школяр мріяв заробити кошти для придбання бодай одного бронежилета, який врятує життя воїну.

А через оголошення про пошук роботи він познайомився з багатьма людьми, завдяки яким йому вдалося відправити амуніцію на передову, розповідає поліція.

Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ


"Максим за цей час дуже змінився. Все, що стосується грошей, він каже, що ми віддамо Збройним Силам.

Ми однозначно переможемо, я в цьому не сумніваюся", – каже мама Олена.

Максим та його мама співпрацюють з волонтерами із рідного Покровська.

Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ


Вони вірять у перемогу і понад усе мріють повернутися додому.


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Теги: Максим, Покровськ, волонтер
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