Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ

Максим із Покровська вразив українців своїми оголошеннями – він шукав у Чернівцях роботу за скромну плату, щоб допомагати армії.



За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.



Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу.



Історією юного волонтера



Через війну Максим разом з мамою Оленою та старшим братом був змушений переїхати з рідної Донеччини у Чернівці.



Однак навіть на відстані від фронту хлопчик хотів бути корисним для армії, тому допомагав людям по господарству за символічну суму.







За останній місяць хлопець виносив сміття, приносив питну воду, вигулював тварин та ходив за покупками.



Але серед замовлень були й більш романтичні пропозиції.



"Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене, щоб я купив квіти і привіз його дружині.



Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї", – розповідає Максим.



Ще місяць тому школяр мріяв заробити кошти для придбання бодай одного бронежилета, який врятує життя воїну.



А через оголошення про пошук роботи він познайомився з багатьма людьми, завдяки яким йому вдалося відправити амуніцію на передову, розповідає поліція.







"Максим за цей час дуже змінився. Все, що стосується грошей, він каже, що ми віддамо Збройним Силам.



Ми однозначно переможемо, я в цьому не сумніваюся", – каже мама Олена.



Максим та його мама співпрацюють з волонтерами із рідного Покровська.







Вони вірять у перемогу і понад усе мріють повернутися додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місяць тому 11-річнийіз Покровська вразив українців своїми оголошеннями – він шукав у Чернівцях роботу за скромну плату, щоб допомагати армії.За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу.Історією юного волонтера поділилася Національна поліція Чернівецької області.Через війну Максим разом з мамоюта старшим братом був змушений переїхати з рідної Донеччини у Чернівці.Однак навіть на відстані від фронту хлопчик хотів бути корисним для армії, тому допомагав людям по господарству за символічну суму.За останній місяць хлопець виносив сміття, приносив питну воду, вигулював тварин та ходив за покупками.Але серед замовлень були й більш романтичні пропозиції."Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене, щоб я купив квіти і привіз його дружині.Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї", – розповідає Максим.Ще місяць тому школяр мріяв заробити кошти для придбання бодай одного бронежилета, який врятує життя воїну.А через оголошення про пошук роботи він познайомився з багатьма людьми, завдяки яким йому вдалося відправити амуніцію на передову, розповідає поліція."Максим за цей час дуже змінився. Все, що стосується грошей, він каже, що ми віддамо Збройним Силам.Ми однозначно переможемо, я в цьому не сумніваюся", – каже мама Олена.Максим та його мама співпрацюють з волонтерами із рідного Покровська.Вони вірять у перемогу і понад усе мріють повернутися додому.

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