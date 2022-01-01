Шарія затримали, а ЗСУ пішли у контрнаступ: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня
Сьогодні, 22:25
71 добу російська армія намагається підкорити незалежну та волелюбну державу. Окрім запеклих боїв на фронті, в країні триває й інформаційна війна. А отже, ми ні на хвилину не повинні опускати руки та падати духом!
Інформаційне агентство ВолиньPost у традиційній рубриці пише лише про добро, аби ви трохи більше усміхалися. До речі, настрій солдата ‒ річ не менш важлива, ніж зброя чи техніка, наприклад. Тож, зосереджуймось на позитивних новинах!
Сьогодні, 5 травня, нагадаємо вам про таке:
Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»
Кабінету міністрів України пропонують відновити виробництво легкових автомобілів ЛуАЗ для потреб ЗСУ. Сподіваємось, що технічна документація таких автомобілів збереглась.
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі Горохова на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.
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Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США
Пишаємось своїми! Одинадцятикласниця Нововолинського наукового ліцею Friends Ліза Назарук - неодноразова переможниця багатьох олімпіад, конкурсів, турнірів. До того ж, дівчина вступила до престижної школи для дівчат Emma Willard School і виграла грант на 235 тисяч доларів!
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає переможницю і зичить успіху!
Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів, – NYT
Сполучені Штати надають розвідувальні дані про російські підрозділи. Це дозволяє українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні. Дякуємо партнерам, разом ми обов'язково здолаємо всіляку нечисть!
В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія
Слідом за Медведчуком, так би мовити. в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді!
Українська спецслужба додала, що затримання Шарія - чергове свідчення того, що кожен зрадник рано чи пізно отримає заслужене покарання.
ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 24700 (+200) осіб,
– танків ‒ 1092 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
– артилерійських систем – 499 (+8) од,
– РСЗВ - 169 (+6) од,
– засобів ППО - 83 (+2) од,
– літаків – 196 (+2) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
– кораблів/катерів - 10 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9),
– спеціальної техніки - 38 (+0).
– крилатих ракет - 89 (+2).
Забрали кицьку та папугу: до Луцька переїхали переселенці з Маріуполя. ВІДЕО
Родина Андрія Терновського 15 березня виїхала з тимчасово окупованого Маріуполя. З собою забрали кицьку та папугу, тварин у небезпеці не залишили. На Волині, кажуть, їх прийняли добре.
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Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят
На Волині за час повномасштабної війни народилось 1499 немовлят! Серед імен є чимало незвичних, як-от - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава, Тагір, Авенір, Леон, Аскольд, Кавай, Герман, Йонатан, Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, Агат, Авраам, Лев.
Україна перейшла до контрнаступальних дій на двох напрямках, – Залужний
Одна з найкращих новин! Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги
До Волинської ОВА звернулись військові з Харківщини з потребою в автомобілі швидкої допомоги. Спільно з благодійним фондом «Шведський центр допомоги» вкотре оперативно виконали це завдання і відправили спеціалізований медичний автомобіль.
Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ
Місяць тому 11-річний Максим із Покровська вразив українців своїми оголошеннями – він шукав у Чернівцях роботу за скромну плату, щоб допомагати армії.
За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.
Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу.
Історією юного волонтера поділилася Національна поліція Чернівецької області. І поки є такі діти і такі історії, ми можемо бути впевнені у своєму майбутньому!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у традиційній рубриці пише лише про добро, аби ви трохи більше усміхалися. До речі, настрій солдата ‒ річ не менш важлива, ніж зброя чи техніка, наприклад. Тож, зосереджуймось на позитивних новинах!
Сьогодні, 5 травня, нагадаємо вам про таке:
Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»
Кабінету міністрів України пропонують відновити виробництво легкових автомобілів ЛуАЗ для потреб ЗСУ. Сподіваємось, що технічна документація таких автомобілів збереглась.
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі Горохова на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США
Пишаємось своїми! Одинадцятикласниця Нововолинського наукового ліцею Friends Ліза Назарук - неодноразова переможниця багатьох олімпіад, конкурсів, турнірів. До того ж, дівчина вступила до престижної школи для дівчат Emma Willard School і виграла грант на 235 тисяч доларів!
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає переможницю і зичить успіху!
Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів, – NYT
Сполучені Штати надають розвідувальні дані про російські підрозділи. Це дозволяє українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні. Дякуємо партнерам, разом ми обов'язково здолаємо всіляку нечисть!
В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія
Слідом за Медведчуком, так би мовити. в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді!
Українська спецслужба додала, що затримання Шарія - чергове свідчення того, що кожен зрадник рано чи пізно отримає заслужене покарання.
ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 24700 (+200) осіб,
– танків ‒ 1092 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
– артилерійських систем – 499 (+8) од,
– РСЗВ - 169 (+6) од,
– засобів ППО - 83 (+2) од,
– літаків – 196 (+2) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
– кораблів/катерів - 10 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9),
– спеціальної техніки - 38 (+0).
– крилатих ракет - 89 (+2).
Забрали кицьку та папугу: до Луцька переїхали переселенці з Маріуполя. ВІДЕО
Родина Андрія Терновського 15 березня виїхала з тимчасово окупованого Маріуполя. З собою забрали кицьку та папугу, тварин у небезпеці не залишили. На Волині, кажуть, їх прийняли добре.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят
На Волині за час повномасштабної війни народилось 1499 немовлят! Серед імен є чимало незвичних, як-от - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава, Тагір, Авенір, Леон, Аскольд, Кавай, Герман, Йонатан, Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, Агат, Авраам, Лев.
Україна перейшла до контрнаступальних дій на двох напрямках, – Залужний
Одна з найкращих новин! Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги
До Волинської ОВА звернулись військові з Харківщини з потребою в автомобілі швидкої допомоги. Спільно з благодійним фондом «Шведський центр допомоги» вкотре оперативно виконали це завдання і відправили спеціалізований медичний автомобіль.
Передав 22 бронежилети і тепловізор: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ
Місяць тому 11-річний Максим із Покровська вразив українців своїми оголошеннями – він шукав у Чернівцях роботу за скромну плату, щоб допомагати армії.
За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.
Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу.
Історією юного волонтера поділилася Національна поліція Чернівецької області. І поки є такі діти і такі історії, ми можемо бути впевнені у своєму майбутньому!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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