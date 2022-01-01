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ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів

ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів
Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України склали 25 700 солдатів.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05
орієнтовно склали:

– особового складу - близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1092 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
– артилерійських систем – 499 (+8) од,
– РСЗВ - 169 (+6) од,
– засоби ППО - 83 (+2) од,
– літаків – 196 (+2) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
– кораблі /катери - 10 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).
– Спеціальна техніка - 38 (+0).
– Крилаті ракети - 89 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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