ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів





Про це свідчать



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05

орієнтовно склали:



– особового складу - близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1092 (+15) од,

– бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,

– артилерійських систем – 499 (+8) од,

– РСЗВ - 169 (+6) од,

– засоби ППО - 83 (+2) од,

– літаків – 196 (+2) од,

– гелікоптерів – 155 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,

– кораблі /катери - 10 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).

– Спеціальна техніка - 38 (+0).

– Крилаті ракети - 89 (+2).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України склали 25 700 солдатів.Про це свідчать дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05орієнтовно склали:– особового складу - близько 24700 (+200) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1092 (+15) од,– бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,– артилерійських систем – 499 (+8) од,– РСЗВ - 169 (+6) од,– засоби ППО - 83 (+2) од,– літаків – 196 (+2) од,– гелікоптерів – 155 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,– кораблі /катери - 10 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).– Спеціальна техніка - 38 (+0).– Крилаті ракети - 89 (+2).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.Дані уточнюються.

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