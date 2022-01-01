Росіяни обстріляли на Донеччинні Свято-Успенську Святогірську лавру: поранили сімох людей





Про це



За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії.



В результаті обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитка. Поранення, за попередніми даними, отримали 7 цивільних громадян.



На даний час на місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється.



"Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Семеро поранених внаслідок обстрілу ворогом Свято-Успенської Святогірської лаври.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії.В результаті обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитка. Поранення, за попередніми даними, отримали 7 цивільних громадян.На даний час на місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється."Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua", - наголошують в Офісі генпрокурора.

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