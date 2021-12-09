У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО

У Луцьку вночі виявили двох водіїв, які керували у стані сп'яніння. Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Так цієї ночі патрульні отримали орієнтування про те, що водій Opel Insignia керує у стані сп'яніння.Автомобіль виявили на одній із центральних вулиць Луцька. За кермом перебував 27-річний керманич. У нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився.Але, відповідно до законодавства, все одно отримав адміністративний матеріал за порушення.Згодом, під час несення служби на одному з блокпостів поблизу Луцька, для перевірки патрульні зупинили Renault Megan.Під час спілкування з 19-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.Він пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,11 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.Також під час перевірки документів, поліцейські встановили, що останній не має права керування, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.Далі — рішення за судом.