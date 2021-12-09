У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 11:10
У Луцьку вночі виявили двох водіїв, які керували у стані сп'яніння. Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Так цієї ночі патрульні отримали орієнтування про те, що водій Opel Insignia керує у стані сп'яніння.
Автомобіль виявили на одній із центральних вулиць Луцька. За кермом перебував 27-річний керманич. У нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився.
Але, відповідно до законодавства, все одно отримав адміністративний матеріал за порушення.
Згодом, під час несення служби на одному з блокпостів поблизу Луцька, для перевірки патрульні зупинили Renault Megan.
Під час спілкування з 19-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.
Він пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,11 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
Також під час перевірки документів, поліцейські встановили, що останній не має права керування, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.
Далі — рішення за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Так цієї ночі патрульні отримали орієнтування про те, що водій Opel Insignia керує у стані сп'яніння.
Автомобіль виявили на одній із центральних вулиць Луцька. За кермом перебував 27-річний керманич. У нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився.
Але, відповідно до законодавства, все одно отримав адміністративний матеріал за порушення.
Згодом, під час несення служби на одному з блокпостів поблизу Луцька, для перевірки патрульні зупинили Renault Megan.
Під час спілкування з 19-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.
Він пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,11 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
Також під час перевірки документів, поліцейські встановили, що останній не має права керування, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.
Далі — рішення за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сезонні овочі та зелень: що почому на Варшавському ринку
Сьогодні, 11:40
У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 11:10
ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів
Сьогодні, 11:00
Росіяни обстріляли на Донеччинні Свято-Успенську Святогірську лавру: поранили сімох людей
Сьогодні, 10:51
Медіа