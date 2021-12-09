У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО

У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО
У Луцьку вночі виявили двох водіїв, які керували у стані сп'яніння. Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Так цієї ночі патрульні отримали орієнтування про те, що водій Opel Insignia керує у стані сп'яніння.

Автомобіль виявили на одній із центральних вулиць Луцька. За кермом перебував 27-річний керманич. У нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився.
У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО

Але, відповідно до законодавства, все одно отримав адміністративний матеріал за порушення.

Згодом, під час несення служби на одному з блокпостів поблизу Луцька, для перевірки патрульні зупинили Renault Megan.

Під час спілкування з 19-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Він пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,11 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО

Також під час перевірки документів, поліцейські встановили, що останній не має права керування, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Автомобілі обох керманичів доправили на спецмайданчик.

Далі — рішення за судом.

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Теги: Луцьк, водії, алкоголь
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