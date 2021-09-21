На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО

На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО
На Волині затримали трьох киян, 20-35 років, які вирішили заробити на переправленні «призовників» через держкордон.

Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Щоправда бізнесмени сподівалися робити це з відома «своїх людей» серед прикордонників. З цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 000 доларів США за трьох «нелегалів».

У селі Римачі, Ковельського району киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові.
На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону фігурантам готується оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 КПК України їх затримано до обрання запобіжного заходу.
На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО
На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО

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Теги: кияни, Ягодин, затримали, переправляли за кордон
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Коментарі 1
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А чому з Києва ще перебувають молоді хлопці на Волині. Невже їм не потрібно їхати до воєнкомату на облік ставати. Коли вже державні органи влади на місці у Волинській області почнуть займатися відловлюванням військовиків.
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