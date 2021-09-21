На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО





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Щоправда бізнесмени сподівалися робити це з відома «своїх людей» серед прикордонників. З цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 000 доларів США за трьох «нелегалів».



У селі Римачі, Ковельського району киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові.



За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону фігурантам готується оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 КПК України їх затримано до обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині затримали трьох киян, 20-35 років, які вирішили заробити на переправленні «призовників» через держкордон.Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.Щоправда бізнесмени сподівалися робити це з відома «своїх людей» серед прикордонників. З цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 000 доларів США за трьох «нелегалів».У селі Римачі, Ковельського району киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону фігурантам готується оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 КПК України їх затримано до обрання запобіжного заходу.

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