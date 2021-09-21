На Волині затримали киян, які незаконно переправляли «призовників» за кордон. ФОТО
Сьогодні, 11:33
На Волині затримали трьох киян, 20-35 років, які вирішили заробити на переправленні «призовників» через держкордон.
Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Щоправда бізнесмени сподівалися робити це з відома «своїх людей» серед прикордонників. З цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 000 доларів США за трьох «нелегалів».
У селі Римачі, Ковельського району киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону фігурантам готується оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 КПК України їх затримано до обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Щоправда бізнесмени сподівалися робити це з відома «своїх людей» серед прикордонників. З цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 000 доларів США за трьох «нелегалів».
У селі Римачі, Ковельського району киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону фігурантам готується оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 КПК України їх затримано до обрання запобіжного заходу.
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Коментарі 1
А чому з Києва ще перебувають молоді хлопці на Волині. Невже їм не потрібно їхати до воєнкомату на облік ставати. Коли вже державні органи влади на місці у Волинській області почнуть займатися відловлюванням військовиків.
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