Справжнє гетто: влада Маріуполя показала фільтраційні табори окупантів. ВІДЕО





Про це Петро Андрющенко.



"Фільтраційні табори в с. Безимяне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці і унікальне відео підтвердження з середини. Без перебільшень – це нова сторінка війського злочину Росії, що відбувається прямо зараз", - зазначає Андрющенко.



За інформацією, яку отримала влада Маріуполя, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безимяне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи, для ідентифікації особистості було відібрано.



Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається.



Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей.



В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.



"Двічі на день – зранку та о дев’ятій вечора. В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших з затриманих. Триразове харчування справжньою баландою, в місті утриманні в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", - додає Андрющенко.



Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.



Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат.



"Зворотній бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що осилилсь в тому районі, домівки тотальна грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації. Пертворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ", - наголошує Андрющенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міська влада Маріуполя отримала унікальні кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне.Про це повідомив радник мера Маріуполя"Фільтраційні табори в с. Безимяне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці і унікальне відео підтвердження з середини. Без перебільшень – це нова сторінка війського злочину Росії, що відбувається прямо зараз", - зазначає Андрющенко.За інформацією, яку отримала влада Маріуполя, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безимяне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи, для ідентифікації особистості було відібрано.Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається.Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей.В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу."Двічі на день – зранку та о дев’ятій вечора. В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших з затриманих. Триразове харчування справжньою баландою, в місті утриманні в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", - додає Андрющенко.Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат."Зворотній бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що осилилсь в тому районі, домівки тотальна грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації. Пертворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ", - наголошує Андрющенко.

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