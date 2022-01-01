Справжнє гетто: влада Маріуполя показала фільтраційні табори окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Міська влада Маріуполя отримала унікальні кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фільтраційні табори в с. Безимяне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці і унікальне відео підтвердження з середини. Без перебільшень – це нова сторінка війського злочину Росії, що відбувається прямо зараз", - зазначає Андрющенко.
За інформацією, яку отримала влада Маріуполя, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безимяне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи, для ідентифікації особистості було відібрано.
Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається.
Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей.
В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.
"Двічі на день – зранку та о дев’ятій вечора. В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших з затриманих. Триразове харчування справжньою баландою, в місті утриманні в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", - додає Андрющенко.
Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.
Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат.
"Зворотній бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що осилилсь в тому районі, домівки тотальна грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації. Пертворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ", - наголошує Андрющенко.
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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фільтраційні табори в с. Безимяне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці і унікальне відео підтвердження з середини. Без перебільшень – це нова сторінка війського злочину Росії, що відбувається прямо зараз", - зазначає Андрющенко.
За інформацією, яку отримала влада Маріуполя, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безимяне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи, для ідентифікації особистості було відібрано.
Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається.
Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей.
В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.
"Двічі на день – зранку та о дев’ятій вечора. В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших з затриманих. Триразове харчування справжньою баландою, в місті утриманні в якості точки гігієни одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", - додає Андрющенко.
Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.
Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості «полонених». Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат.
"Зворотній бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що осилилсь в тому районі, домівки тотальна грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації. Пертворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ", - наголошує Андрющенко.
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