В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР





Про це Денис Монастирський, коментуючи страшну ДТП на Рівненщині.



"Зараз камери тестуються і вже за кілька днів можуть бути запущені на трасах загальнодержавного значення там, де це буде можливо», – наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



Щодо дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області очільник повідомив: «Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років.



За його словами, камери контролю швидкості запрацюють на трасах у центральних та західних регіонах. Заплановано їхнє включення й у Київській області, у тому числі поблизу Ірпеня та Бучі. Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.



Нагадаємо, що 3 травня приблизно о 19:20

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через декілька днів в Україні буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України, коментуючи страшну ДТП на Рівненщині."Зараз камери тестуються і вже за кілька днів можуть бути запущені на трасах загальнодержавного значення там, де це буде можливо», – наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.Щодо дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області очільник повідомив: «Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років.За його словами, камери контролю швидкості запрацюють на трасах у центральних та західних регіонах. Заплановано їхнє включення й у Київській області, у тому числі поблизу Ірпеня та Бучі. Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.Нагадаємо, що 3 травня приблизно о 19:20 на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. Загинуло 26 людей.

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