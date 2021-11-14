В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР

В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР
Через декілька днів в Україні буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, коментуючи страшну ДТП на Рівненщині.

"Зараз камери тестуються і вже за кілька днів можуть бути запущені на трасах загальнодержавного значення там, де це буде можливо», – наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Щодо дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області очільник повідомив: «Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років.

За його словами, камери контролю швидкості запрацюють на трасах у центральних та західних регіонах. Заплановано їхнє включення й у Київській області, у тому числі поблизу Ірпеня та Бучі. Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.

Нагадаємо, що 3 травня приблизно о 19:20 на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. Загинуло 26 людей.

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Теги: Камери фіксації ПДР, Монастирський
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