Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, – розвідка





Про це повідомляють у



Згідно з указом про “медаль жукова”, нагорода призначена для вручення ветеранам “великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду”.



Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні 9 травня за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” та орденами “мужества”.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України Згідно з указом про “медаль жукова”, нагорода призначена для вручення ветеранам “великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду”.Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.

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