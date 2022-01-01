Запорізька ТЕС зупинила роботу

Запорізька ТЕС зупинила роботу
На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, його неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України, тому роботу ТЕС зупинено.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

"Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – повідомив Орлов.

Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій.

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Теги: Запоріжжя, ТЕС, зупинка роботи
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