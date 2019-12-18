У Луцьку просять продовжити маршрут №7 до вокзалу

У Луцьку просять продовжити маршрут №7 до вокзалу
Нещодавно у Луцьку створили маршрут №7 Дубнівська - Завокзальний ринок. Лучанин пропонує продовжити його до Залізничного вокзалу.

Відповідну петицію зареєстрував 2 травня Максим Журавльов.

"Пропоную доробити цей маршрут з Завокзального ринку до Залізничного вокзалу по пр.Перемоги, через Промінь! Я думаю, тоді б більше людей могло би заїжджати від кільця на 40му майже в центр! Відповідно, тоді назва маршруту потрібно буде змінити на #7 Залізничний вокзал - Дубнівська", - йдеться у повідомленні.

Аби петицію розглянули органи влади, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 11 днів.


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Теги: Луцьк, петиція, маршрутка
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