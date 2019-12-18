У Луцьку просять продовжити маршрут №7 до вокзалу





Відповідну петицію зареєстрував 2 травня Максим Журавльов.



"Пропоную доробити цей маршрут з Завокзального ринку до Залізничного вокзалу по пр.Перемоги, через Промінь! Я думаю, тоді б більше людей могло би заїжджати від кільця на 40му майже в центр! Відповідно, тоді назва маршруту потрібно буде змінити на #7 Залізничний вокзал - Дубнівська", - йдеться у повідомленні.



Аби петицію розглянули органи влади, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 11 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у Луцьку створили маршрут №7 Дубнівська - Завокзальний ринок. Лучанин пропонує продовжити його до Залізничного вокзалу.Відповідну петицію зареєстрував 2 травня"Пропоную доробити цей маршрут з Завокзального ринку до Залізничного вокзалу по пр.Перемоги, через Промінь! Я думаю, тоді б більше людей могло би заїжджати від кільця на 40му майже в центр! Відповідно, тоді назва маршруту потрібно буде змінити на #7 Залізничний вокзал - Дубнівська", - йдеться у повідомленні.Аби петицію розглянули органи влади, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 11 днів.

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