У волинянина вранці викрали автівку, а ввечері повернули з пошкодженням





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Вранці невідомий викрав автівку, а ввечері повернув на територію домогосподарства з механічним пошкодженням двигуна.



На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління. Правоохоронці оперативно з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 26-річний житель Луцького району.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Після оголошення зловмисникові підозри у вчиненні інкримінованого злочину, йому оберуть запобіжний захід.



Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 4 травня, у 27-річного жителя Ківерщини викрали ВАЗ-2106.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Вранці невідомий викрав автівку, а ввечері повернув на територію домогосподарства з механічним пошкодженням двигуна.На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління. Правоохоронці оперативно з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 26-річний житель Луцького району.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Після оголошення зловмисникові підозри у вчиненні інкримінованого злочину, йому оберуть запобіжний захід.Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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