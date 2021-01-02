У волинянина вранці викрали автівку, а ввечері повернули з пошкодженням

У волинянина вранці викрали автівку, а ввечері повернули з пошкодженням
Учора, 4 травня, у 27-річного жителя Ківерщини викрали ВАЗ-2106.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Вранці невідомий викрав автівку, а ввечері повернув на територію домогосподарства з механічним пошкодженням двигуна.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління. Правоохоронці оперативно з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 26-річний житель Луцького району.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Після оголошення зловмисникові підозри у вчиненні інкримінованого злочину, йому оберуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: Ківерці, викрадення, автомобіль
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