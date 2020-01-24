У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм

У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм
У п’ятницю, 6 травня, о 10.30 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Шевчука Миколу Васильовича.

Про це інформують у Луцькраді.

Він проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону в/ч А0281.

Загинув Микола Шевчук 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: похорон, загиблий, Герой, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм
Сьогодні, 12:35
Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, – розвідка
Сьогодні, 12:23
В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 12:10
Справжнє гетто: влада Маріуполя показала фільтраційні табори окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Сезонні овочі та зелень: що почому на Варшавському ринку
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком
24 січень, 2020, 13:30
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО
27 квітень, 19:35
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
27 квітень, 18:15
У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Дзятком. ФОТО У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Дзятком. ФОТО
08 квітень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм
Сьогодні, 12:35
 0
Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, – розвідка
Сьогодні, 12:23
 0
В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 12:10
 0
Справжнє гетто: влада Маріуполя показала фільтраційні табори окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
 0
Сезонні овочі та зелень: що почому на Варшавському ринку
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8