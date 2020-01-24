У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм
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У п’ятницю, 6 травня, о 10.30 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Шевчука Миколу Васильовича.
Про це інформують у Луцькраді.
Він проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону в/ч А0281.
Загинув Микола Шевчук 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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Про це інформують у Луцькраді.
Він проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону в/ч А0281.
Загинув Микола Шевчук 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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