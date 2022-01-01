«Просто спостерігати не міг»: норвежець подолав 2000 кілометрів, аби привезти допомогу до Луцька. ФОТО

Норвежецьне зміг залишитися осторонь війни в Україні, тому вирішив допомогти, привізши гуманітарний вантаж до Луцька і подолавши 2000 кілометрів.Про це розповідають у Луцькраді.Майкл Страндлове — звичайний, життєрадісний та завжди усміхнений світловолосий скандинавець. Чоловік щодня з біллю в серці гортав новинні сайти про події в незнайомій для нього Україні. Більше місяця його турбувала доля нашого народу та геройські вчинки бійців Збройних Сил України.Далі, - каже, - просто спостерігати не міг. “Вирішив звернутись до українського посольства в Норвегії, аби дізнатись, чого потребує ваш народ. Опісля зібрав допомогу, взяв відпустку, винайняв вантажний бус та поїхав в Луцьк”, - розповів Майкл поруч із заповненим мікроавтобусом гуманітарного вантажу.До Луцька чоловік привіз продукти харчування тривалого зберігання, засоби особистої гігієни, ліхтарики та багато іншого. Всього його невеликий бус вмістив понад 3 тонни вантажу.Координатори та волонтери Луцького центрального пункту допомоги були вражені його історією допомоги нашому народу. Вони подякували йому особисто та людям, які допомагали зібрати в Норвегії гуманітарну допомогу.Вже зараз Майкл Страндлове в дорозі додому. Його шлях до Норвегії складає майже 2000 кілометрів. Чоловік в захваті від згуртованості українського народу, тому за першої можливості, він обіцяв приїхати до нас ще.