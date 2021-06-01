Сезонні овочі та зелень: що почому на Варшавському ринку

вирушило на Варшавський ринок, аби дізнатися, які нині ціни на сезонні продукти, що про це кажуть продавці та що прогнозують.За словами продавця, на ринку людей чимало, кожен хоче вибрати найкраще, а з цінників уже ніхто не дивується. Найчастіше купують огірки, хоч ціна на них у порівнянні з минулим роком зросла мінімум на 35 гривень.«Якщо зараз тепличний огірочок – 75–80, то минулого року коштував 40 гривень. Але на це впливає низка факторів. Наприклад, весна пізніше почалася. Минулого року в тій порі огірки вже масово продавали», - зауважує продавець.Однак, якщо порівнювати ціни на огірки та помідори з Туреччини – якогось «злету» цьогоріч не було, каже пан Вадим, хіба перед Великоднем дещо дорожче продавали. Зауважимо, що перед Великоднем та ще деякий час після короткі огірки коштували 120 гривень за кілограм.«От зараз наш огірочок піде масово з домашньої теплички, капусточка із Закарпаття. На ринку їх буде багато – відповідно ціни впадуть. У травні-червні буде дешевше набагато», - додає крамар.Окрім того, на ціни вплинула війна: дороге пальне або куди гірше – його відсутність, і неможливість доставити товар із Півдня, зокрема з Херсонщини.«А ринок як формується? Якщо є дефіцит товару – ціна росте», - додає пан Вадим.Зауважимо, що за кілограм помідорів треба віддати 80-100 гривень.Щоправда, люди все добре розуміють, тож якихось зітхань у чергах не чути. Продавчиняце підтверджує:«Ніхто не обурюється. Чесно вам кажу, жодного разу не чула. Люди розуміють, що в країні така біда. Зрозуміло, що ціни зросли, але на свій салат чи цибульку зелену ціни геть такі ж, як були минулого року».До слова, пучок зеленої цибулі в середньому вартує 8 гривень, а редиски – 20.На свою зелень не піднімала цін і пані, бо, каже, наживатися на людях зараз – гріх.«У мене свій шпинат, щавель є. От рукола, наприклад, скрізь – 150 гривень, а в мене – 130», - підкреслює продавчиня.Ціни на щавель на ринку різняться, в середньому за пучок треба віддати 20 гривень. Стільки ж вартує черемша, кріп та петрушка.Продають уже й полуницю. Ціна, звісно, «кусається», однак на початку травня – явище очікуване. 100 грамів полуниці коштує 20 гривень, стільки ж лохини – 55.