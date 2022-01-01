На 9 травня Путін може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій України – МВС
05 травень, 23:30
Глава Росії Володимир Путін на 9 травня може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Про це заявив в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає "Громадське".
За його словами, в Кремлі наразі сформувались два крила: одне з них наполягає, що на 9 травня потрібно оголосити про анексію тимчасово окупованих територій.
«Наскільки я розумію, у Кремлі зараз є дві партії. Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані у Запорізькій області. Друга партія каже, що в разі анексії росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів», — сказав він.
Денисенко вважає, що це питання вирішуватимуть у москві найближчими днями.
«Говорити, що він отримає якісь серйозні досягнення до 9 травня, зараз не доводиться взагалі», — додав радник.
Зазначимо, що жодна з перелічених областей не окупована росіянами повністю. Бої зараз тривають на півночі Херсонщини, півдні Запорізької області, а також на заході Луганської та Донецької областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає "Громадське".
За його словами, в Кремлі наразі сформувались два крила: одне з них наполягає, що на 9 травня потрібно оголосити про анексію тимчасово окупованих територій.
«Наскільки я розумію, у Кремлі зараз є дві партії. Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані у Запорізькій області. Друга партія каже, що в разі анексії росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів», — сказав він.
Денисенко вважає, що це питання вирішуватимуть у москві найближчими днями.
«Говорити, що він отримає якісь серйозні досягнення до 9 травня, зараз не доводиться взагалі», — додав радник.
Зазначимо, що жодна з перелічених областей не окупована росіянами повністю. Бої зараз тривають на півночі Херсонщини, півдні Запорізької області, а також на заході Луганської та Донецької областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцьк має ще одну втрату у війні: загинув Юрій Крюков
05 травень, 21:03
З початку великої війни додому повернули 324 українських полонених
05 травень, 20:33
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя
Сьогодні, 00:15
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На 9 травня Путін може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій України – МВС
05 травень, 23:30
Шарія затримали, а ЗСУ пішли у контрнаступ: добрі новини від ВолиньPost за 5 травня
05 травень, 22:25
Медіа