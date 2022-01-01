На 9 травня Путін може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій України – МВС

Володимир Путін на 9 травня може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.



Про це заявив в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає



За його словами, в Кремлі наразі сформувались два крила: одне з них наполягає, що на 9 травня потрібно оголосити про анексію тимчасово окупованих територій.



«Наскільки я розумію, у Кремлі зараз є дві партії. Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані у Запорізькій області. Друга партія каже, що в разі анексії росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів», — сказав він.



Денисенко вважає, що це питання вирішуватимуть у москві найближчими днями.



«Говорити, що він отримає якісь серйозні досягнення до 9 травня, зараз не доводиться взагалі», — додав радник.



Зазначимо, що жодна з перелічених областей не окупована росіянами повністю. Бої зараз тривають на півночі Херсонщини, півдні Запорізької області, а також на заході Луганської та Донецької областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Росіїна 9 травня може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.Про це заявив в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ, передає "Громадське" За його словами, в Кремлі наразі сформувались два крила: одне з них наполягає, що на 9 травня потрібно оголосити про анексію тимчасово окупованих територій.«Наскільки я розумію, у Кремлі зараз є дві партії. Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані у Запорізькій області. Друга партія каже, що в разі анексії росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів», — сказав він.Денисенко вважає, що це питання вирішуватимуть у москві найближчими днями.«Говорити, що він отримає якісь серйозні досягнення до 9 травня, зараз не доводиться взагалі», — додав радник.Зазначимо, що жодна з перелічених областей не окупована росіянами повністю. Бої зараз тривають на півночі Херсонщини, півдні Запорізької області, а також на заході Луганської та Донецької областей.

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