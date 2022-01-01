ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої

Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним.



Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела у ЄС, передає



Очікується, що посли ЄС зустрінуться в п’ятницю, 6 травня, вранці, щоб обговорити – і потенційно затвердити – шостий пакет санкцій.



До переліку компаній, щодо яких можливі обмеження, можуть включити і холдинг “Національна медіа-група”. Це компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду, стверджується в документі ЄС, і через це відповідає за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.



Згідно з документом, його власниця, Аліна Кабаєва, “тісно пов’язана з президентом Володимиром Путіним”. Раніше блок ввів санкції проти президента Росії та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.



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Кремль неодноразово спростував повідомлення ЗМІ про те, що 69-річний Путін мав романтичні стосунки з Кабаєвою або має від неї дітей.



У 2008 році таблоїд “Московский кореспондент” повідомив, що Путін розлучився з дружиною і збирається одружитися з Кабаєвою. Сам Путін гнівно засудив статтю як “еротичну фантазію”. Тоді ж власник видання різко припинив його фінансування.



У 2014 році Юрій Ковальчук, мільярдер і соратник Путіна, призначив Кабаєву головою свого холдингу National Media Group після того, як вона майже сім років була депутатом у правлячій партії Росії.



Минулого місяця The Wall Street Journal повідомила, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості з Путіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз запропонував накласти санкції на, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом РосіїПро це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела у ЄС, передає Прямий Очікується, що посли ЄС зустрінуться в п’ятницю, 6 травня, вранці, щоб обговорити – і потенційно затвердити – шостий пакет санкцій.До переліку компаній, щодо яких можливі обмеження, можуть включити і холдинг “Національна медіа-група”. Це компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду, стверджується в документі ЄС, і через це відповідає за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.Згідно з документом, його власниця, Аліна Кабаєва, “тісно пов’язана з президентом Володимиром Путіним”. Раніше блок ввів санкції проти президента Росії та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.Кремль неодноразово спростував повідомлення ЗМІ про те, що 69-річний Путін мав романтичні стосунки з Кабаєвою або має від неї дітей.У 2008 році таблоїд “Московский кореспондент” повідомив, що Путін розлучився з дружиною і збирається одружитися з Кабаєвою. Сам Путін гнівно засудив статтю як “еротичну фантазію”. Тоді ж власник видання різко припинив його фінансування.У 2014 році, мільярдер і соратник Путіна, призначив Кабаєву головою свого холдингу National Media Group після того, як вона майже сім років була депутатом у правлячій партії Росії.Минулого місяця The Wall Street Journal повідомила, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості з Путіним.

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