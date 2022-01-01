ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої

ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої
Європейський Союз запропонував накласти санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела у ЄС, передає Прямий.

Очікується, що посли ЄС зустрінуться в п’ятницю, 6 травня, вранці, щоб обговорити – і потенційно затвердити – шостий пакет санкцій.

До переліку компаній, щодо яких можливі обмеження, можуть включити і холдинг “Національна медіа-група”. Це компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду, стверджується в документі ЄС, і через це відповідає за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.

Згідно з документом, його власниця, Аліна Кабаєва, “тісно пов’язана з президентом Володимиром Путіним”. Раніше блок ввів санкції проти президента Росії та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.

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Кремль неодноразово спростував повідомлення ЗМІ про те, що 69-річний Путін мав романтичні стосунки з Кабаєвою або має від неї дітей.

У 2008 році таблоїд “Московский кореспондент” повідомив, що Путін розлучився з дружиною і збирається одружитися з Кабаєвою. Сам Путін гнівно засудив статтю як “еротичну фантазію”. Тоді ж власник видання різко припинив його фінансування.

У 2014 році Юрій Ковальчук, мільярдер і соратник Путіна, призначив Кабаєву головою свого холдингу National Media Group після того, як вона майже сім років була депутатом у правлячій партії Росії.

Минулого місяця The Wall Street Journal повідомила, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості з Путіним.

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Теги: Аліна Кабаєва, санкції
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