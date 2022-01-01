ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої
Сьогодні, 02:15
Європейський Союз запропонував накласти санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела у ЄС, передає Прямий.
Очікується, що посли ЄС зустрінуться в п’ятницю, 6 травня, вранці, щоб обговорити – і потенційно затвердити – шостий пакет санкцій.
До переліку компаній, щодо яких можливі обмеження, можуть включити і холдинг “Національна медіа-група”. Це компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду, стверджується в документі ЄС, і через це відповідає за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.
Згідно з документом, його власниця, Аліна Кабаєва, “тісно пов’язана з президентом Володимиром Путіним”. Раніше блок ввів санкції проти президента Росії та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.
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Кремль неодноразово спростував повідомлення ЗМІ про те, що 69-річний Путін мав романтичні стосунки з Кабаєвою або має від неї дітей.
У 2008 році таблоїд “Московский кореспондент” повідомив, що Путін розлучився з дружиною і збирається одружитися з Кабаєвою. Сам Путін гнівно засудив статтю як “еротичну фантазію”. Тоді ж власник видання різко припинив його фінансування.
У 2014 році Юрій Ковальчук, мільярдер і соратник Путіна, призначив Кабаєву головою свого холдингу National Media Group після того, як вона майже сім років була депутатом у правлячій партії Росії.
Минулого місяця The Wall Street Journal повідомила, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості з Путіним.
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Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела у ЄС, передає Прямий.
Очікується, що посли ЄС зустрінуться в п’ятницю, 6 травня, вранці, щоб обговорити – і потенційно затвердити – шостий пакет санкцій.
До переліку компаній, щодо яких можливі обмеження, можуть включити і холдинг “Національна медіа-група”. Це компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду, стверджується в документі ЄС, і через це відповідає за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.
Згідно з документом, його власниця, Аліна Кабаєва, “тісно пов’язана з президентом Володимиром Путіним”. Раніше блок ввів санкції проти президента Росії та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Доньки Путіна: хто вони та що про них відомо
Кремль неодноразово спростував повідомлення ЗМІ про те, що 69-річний Путін мав романтичні стосунки з Кабаєвою або має від неї дітей.
У 2008 році таблоїд “Московский кореспондент” повідомив, що Путін розлучився з дружиною і збирається одружитися з Кабаєвою. Сам Путін гнівно засудив статтю як “еротичну фантазію”. Тоді ж власник видання різко припинив його фінансування.
У 2014 році Юрій Ковальчук, мільярдер і соратник Путіна, призначив Кабаєву головою свого холдингу National Media Group після того, як вона майже сім років була депутатом у правлячій партії Росії.
Минулого місяця The Wall Street Journal повідомила, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості з Путіним.
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