У Луцьку прооперували воїна, в якого внаслідок поранення зрослася кістка зі зміщенням

У Луцьку прооперували воїна, в якого внаслідок поранення зрослася кістка зі зміщенням
У Волинській обласній клінічній лікарні прооперували військового, в якого внаслідок поранення зрослася кістка зі зміщенням.

Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.

Патологію усунули після її корекції. Пацієнта вже виписали. Зі зрозумілих причин і на його прохання ім’я й прізвище не називають.

Операція тривала півтори години. Травматолог-хірург, який оперував хворого, розповів, що основоположником хірургії кисті був американський хірург Стерлінг Буннелл.

Особлива увага до цієї спеціальності постала під час Другої світової війни, і 1944 року лікар опублікував свою працю. А техніці, методиці й основним рухам у ході втручань Стерлінг Буннелл навчався в годинникарів. Сьогодні хірургія кисті не менш актуальна. Тож детальніше про перебіг операції й можливості новоствореного відділення хірургії кисті – у розширеному інтерв’ю з керівником напрямку травматологом-хірургом Миколою Пемпком.


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Теги: операція, Микола Пемпко, лікарня, хірургія кисті
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