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На Одещині збили російську ракету

На Одещині збили російську ракету
В Одеській області українські військові знищили крилату російську ракету.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини.

Уламки ракети, що впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури, як докази злочину ворога проти України вилучено слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події.
Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На Одещині збили російську ракету
На Одещині збили російську ракету

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Теги: Росія, Україна, війна
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