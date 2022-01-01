На Одещині збили російську ракету
Сьогодні, 10:49
В Одеській області українські військові знищили крилату російську ракету.
Про це повідомили в ОК "Південь".
"В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини.
Уламки ракети, що впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури, як докази злочину ворога проти України вилучено слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події.
Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в ОК "Південь".
"В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини.
Уламки ракети, що впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури, як докази злочину ворога проти України вилучено слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події.
Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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