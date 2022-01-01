На Одещині збили російську ракету





Про це



"В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини.



Уламки ракети, що впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури, як докази злочину ворога проти України вилучено слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події.

Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одеській області українські військові знищили крилату російську ракету.Про це повідомили в ОК "Південь"."В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини.Уламки ракети, що впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури, як докази злочину ворога проти України вилучено слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події.Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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