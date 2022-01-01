Волинський перевізник 2 місяці нелегально возив гуманітарну допомогу через «Ягодин»

Волинський перевізник 2 місяці нелегально возив гуманітарну допомогу через «Ягодин»
У березні та квітні волинський перевізник регулярно нелегально ввозив через "Ягодин" та декларував гуманітарною допомогою товари широкого вжитку.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

Так власним бусом він здійснив загалом 10 рейсів, під час яких ввіз понад 9 тонн вантажу. Вага та склад товару кожного разу варіювалися, проте незмінно у деклараціях перевізник вказував на один з органів місцевого самоврядування Волині як отримувача цієї допомоги.

Втім, у відповідь на запит Волинської митниці посадова особа місцевої ради не підтвердила цієї інформації: погоджень на отримання допомоги цьому чоловікові не видавали, гуманітарні вантажі до органу місцевого самоврядування ним не передавалися.

Матеріали здійсненої митниками перевірки стали підставою для повідомлення про протиправне діяння, що попередньо кваліфіковане за ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство). Воно скероване до слідчих Нацполіції, покликаних притягнути правопорушника до відповідальності.

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Теги: Ягодин, перевізник, Волинь
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