Втрати окупантів склали майже 25 тисяч осіб
Сьогодні, 12:17
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 24900 російських окупантів, зростає і кількість знищеної ЗСУ ворожої техніки.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05
орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1110 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,
– артилерійських систем – 502 (+3) од,
– РСЗВ - 171 (+2) од,
– засоби ППО - 83 (+0) од,
– літаків – 199 (+3) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,
– кораблі /катери - 11 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).
– Спеціальна техніка - 38 (+0).
– Крилаті ракети - 90 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.
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Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05
орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1110 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,
– артилерійських систем – 502 (+3) од,
– РСЗВ - 171 (+2) од,
– засоби ППО - 83 (+0) од,
– літаків – 199 (+3) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,
– кораблі /катери - 11 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).
– Спеціальна техніка - 38 (+0).
– Крилаті ракети - 90 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.
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