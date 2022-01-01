Втрати окупантів склали майже 25 тисяч осіб





Про це свідчать дані Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1110 (+8) од,

– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,

– артилерійських систем – 502 (+3) од,

– РСЗВ - 171 (+2) од,

– засоби ППО - 83 (+0) од,

– літаків – 199 (+3) од,

– гелікоптерів – 155 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,

– кораблі /катери - 11 (+1) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).

– Спеціальна техніка - 38 (+0).

– Крилаті ракети - 90 (+1).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 24900 російських окупантів, зростає і кількість знищеної ЗСУ ворожої техніки.Про це свідчать дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05орієнтовно склали:- особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1110 (+8) од,– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,– артилерійських систем – 502 (+3) од,– РСЗВ - 171 (+2) од,– засоби ППО - 83 (+0) од,– літаків – 199 (+3) од,– гелікоптерів – 155 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,– кораблі /катери - 11 (+1) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).– Спеціальна техніка - 38 (+0).– Крилаті ракети - 90 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.Дані уточнюються.

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