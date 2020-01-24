У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
Сьогодні, 13:58
Сьогодні, 6 травня, лучани віддали останню шану 31-річному головному сержантові Миколі Шевчуку.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Курулька, що на Харківщині.
Серце Героя зупинилося 29 квітня, а сьогодні у Свято-Троїцькому соборі відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону.
Попрощатися із солдатом, який віддав своє життя за Україну, прийшло чимало людей.
«Сьогодні слово хочеться не просто сказати, сьогодні хочеться волати. Волати з цією країною всьому світу!», - розпочав свою зворушливу промову священник, староста собору протоієрей Володимир Подолець.
«Можна багато слів говорити, але найперше хочу сердешно подякувати воїнам», - зауважив отець.
Священник звернувся до воїнів та закликав не боятися, продовжувати захищати країну, але життя берегти понад усе.
«Як сказав мені один Герой: ми могли здатися, піддатися, але потім на старості наші внуки нам дивитимуться в очі і буде соромно, що ми колись не змогли захистити найцінніше, що в нас є в Україні – життя, мужність свободи, багатство любові і віри в єдиного Бога», - розповів священнослужитель.
«Зараз мусимо врятувати, зберегти, перемогти! Щоб було кому передавати у спадкоємство життя на землі і в Україні», - виголосив священник.
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
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Воїн загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Курулька, що на Харківщині.
Серце Героя зупинилося 29 квітня, а сьогодні у Свято-Троїцькому соборі відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону.
Попрощатися із солдатом, який віддав своє життя за Україну, прийшло чимало людей.
«Сьогодні слово хочеться не просто сказати, сьогодні хочеться волати. Волати з цією країною всьому світу!», - розпочав свою зворушливу промову священник, староста собору протоієрей Володимир Подолець.
«Можна багато слів говорити, але найперше хочу сердешно подякувати воїнам», - зауважив отець.
Священник звернувся до воїнів та закликав не боятися, продовжувати захищати країну, але життя берегти понад усе.
«Як сказав мені один Герой: ми могли здатися, піддатися, але потім на старості наші внуки нам дивитимуться в очі і буде соромно, що ми колись не змогли захистити найцінніше, що в нас є в Україні – життя, мужність свободи, багатство любові і віри в єдиного Бога», - розповів священнослужитель.
«Зараз мусимо врятувати, зберегти, перемогти! Щоб було кому передавати у спадкоємство життя на землі і в Україні», - виголосив священник.
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
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