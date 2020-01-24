У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука

У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
Сьогодні, 6 травня, лучани віддали останню шану 31-річному головному сержантові Миколі Шевчуку.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Курулька, що на Харківщині.

Серце Героя зупинилося 29 квітня, а сьогодні у Свято-Троїцькому соборі відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону.

Попрощатися із солдатом, який віддав своє життя за Україну, прийшло чимало людей.

У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука


«Сьогодні слово хочеться не просто сказати, сьогодні хочеться волати. Волати з цією країною всьому світу!», - розпочав свою зворушливу промову священник, староста собору протоієрей Володимир Подолець.

«Можна багато слів говорити, але найперше хочу сердешно подякувати воїнам», - зауважив отець.

У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука


Священник звернувся до воїнів та закликав не боятися, продовжувати захищати країну, але життя берегти понад усе.

«Як сказав мені один Герой: ми могли здатися, піддатися, але потім на старості наші внуки нам дивитимуться в очі і буде соромно, що ми колись не змогли захистити найцінніше, що в нас є в Україні – життя, мужність свободи, багатство любові і віри в єдиного Бога», - розповів священнослужитель.

У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука


«Зараз мусимо врятувати, зберегти, перемогти! Щоб було кому передавати у спадкоємство життя на землі і в Україні», - виголосив священник.

У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука


Герої не вмирають! Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Микола Шевчук, похорон, Луцьк, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вибила скло і вкрала цигарки: лучанку засудили на понад три роки
Сьогодні, 14:33
Волинські капелани потребують коштів, аби перевозити загиблих бійців додому
Сьогодні, 14:10
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
Сьогодні, 13:58
Щоб не йти у наступ, російські окупанти насипають пісок у пальне, – СБУ
Сьогодні, 13:51
На Волині 4 місяці розшукують зниклого пенсіонера
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком
24 січень, 2020, 13:30
«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО «Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
26 серпень, 2018, 14:31
У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм У Луцьку завтра, 6 травня, прощатимуться із загиблим Героєм
05 травень, 12:35
Фонтани Луцька: чи готові до сезону і чи працюватимуть під час війни Фонтани Луцька: чи готові до сезону і чи працюватимуть під час війни
04 травень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вибила скло і вкрала цигарки: лучанку засудили на понад три роки
Сьогодні, 14:33
 0
Волинські капелани потребують коштів, аби перевозити загиблих бійців додому
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцьку провели в останню путь загиблого у війні з Росією воїна Миколу Шевчука
Сьогодні, 13:58
 0
Щоб не йти у наступ, російські окупанти насипають пісок у пальне, – СБУ
Сьогодні, 13:51
 0
На Волині 4 місяці розшукують зниклого пенсіонера
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8