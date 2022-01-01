Висока ймовірність масованих обстрілів: українців закликають не ігнорувати тривогу 8-9 травня





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Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні.



"Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", наголошують у ЦПД.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні."Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", наголошують у ЦПД.

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