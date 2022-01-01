Висока ймовірність масованих обстрілів: українців закликають не ігнорувати тривогу 8-9 травня
Сьогодні, 14:49
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.
Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.
Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні.
"Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", наголошують у ЦПД.
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Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.
Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні.
"Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", наголошують у ЦПД.
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