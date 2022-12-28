Зранку і ввечері в енергосистемі Україні – значний дефіцит потужності

Зранку і ввечері в енергосистемі Україні – значний дефіцит потужності
Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Холодна погода сприяє зростанню споживання.

Про це повідомили в Укренерго.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС.

Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.


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Теги: енергосистема, Україна, Укренерго
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