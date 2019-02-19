Напав на перехожого та відібрав телефон: волинянина покарали за розбій

Напав на перехожого та відібрав телефон: волинянина покарали за розбій
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 38-річного жителя села Новостав Луцького району винуватим у вчиненні розбою в умовах воєнного часу та в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, зранку 31 липня 2022 року на березі річки у рідному селі чоловік напав на перехожого, тричі вдарив його тильним боком мисливського ножа, який носив незаконно, та прикладом рушниці й відібрав мобільний телефон.

Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, розбій, суд
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