Напав на перехожого та відібрав телефон: волинянина покарали за розбій
Сьогодні, 12:00
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 38-річного жителя села Новостав Луцького району винуватим у вчиненні розбою в умовах воєнного часу та в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, зранку 31 липня 2022 року на березі річки у рідному селі чоловік напав на перехожого, тричі вдарив його тильним боком мисливського ножа, який носив незаконно, та прикладом рушниці й відібрав мобільний телефон.
Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, зранку 31 липня 2022 року на березі річки у рідному селі чоловік напав на перехожого, тричі вдарив його тильним боком мисливського ножа, який носив незаконно, та прикладом рушниці й відібрав мобільний телефон.
Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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