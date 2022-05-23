В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури
Сьогодні, 12:15
В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури.
Про це повідомив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.
Це дає змогу постачати українцям тепло. Водночас там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.
Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.
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Про це повідомив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.
Це дає змогу постачати українцям тепло. Водночас там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.
Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.
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