В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури

В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури
В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

Це дає змогу постачати українцям тепло. Водночас там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.

Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.


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Теги: об'єкти інфраструктури, відновили
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