В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури





Про це повідомив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.



Це дає змогу постачати українцям тепло. Водночас там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.



Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури.Про це повідомив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України"Це дає змогу постачати українцям тепло. Водночас там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію