Водій в’їхав у поліцейську автівку: у місті на Волині – ДТП

Водій в’їхав у поліцейську автівку: у місті на Волині – ДТП
12-го січня близько 11:00 на вулиці Сагайдачного у Володимирі сталася ДТП за участю "Форда" та поліцейської автівки.

Як повідомили БУГу, "Форд" виїжджав заднім ходом зі стоянки від магазину та врізався у службове авто поліції, що їхало від лікарні в сторону центру.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Автомобіль "Форд" забрали з місця пригоди. За словами поліцейських, водії були тверезі.

Постраждалих немає.

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Теги: Волинь, Володимир, ДТП
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