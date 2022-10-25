Водій в’їхав у поліцейську автівку: у місті на Волині – ДТП





Як повідомили



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Автомобіль "Форд" забрали з місця пригоди. За словами поліцейських, водії були тверезі.



Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12-го січня близько 11:00 на вулиці Сагайдачного у Володимирі сталася ДТП за участю "Форда" та поліцейської автівки.Як повідомили БУГу , "Форд" виїжджав заднім ходом зі стоянки від магазину та врізався у службове авто поліції, що їхало від лікарні в сторону центру.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Автомобіль "Форд" забрали з місця пригоди. За словами поліцейських, водії були тверезі.Постраждалих немає.

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