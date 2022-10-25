Водій в’їхав у поліцейську автівку: у місті на Волині – ДТП
Сьогодні, 12:58
12-го січня близько 11:00 на вулиці Сагайдачного у Володимирі сталася ДТП за участю "Форда" та поліцейської автівки.
Як повідомили БУГу, "Форд" виїжджав заднім ходом зі стоянки від магазину та врізався у службове авто поліції, що їхало від лікарні в сторону центру.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Автомобіль "Форд" забрали з місця пригоди. За словами поліцейських, водії були тверезі.
Постраждалих немає.
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Як повідомили БУГу, "Форд" виїжджав заднім ходом зі стоянки від магазину та врізався у службове авто поліції, що їхало від лікарні в сторону центру.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Автомобіль "Форд" забрали з місця пригоди. За словами поліцейських, водії були тверезі.
Постраждалих немає.
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